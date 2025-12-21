In Francia e Germania si assiste a un calo del consenso per gli aiuti a Kiev. In Germania, il 75% dei cittadini non supporta l’approccio di Merz, sostenitore di un intervento più deciso contro Mosca, ormai evitato a caro prezzo. La situazione evidenzia come le opinioni pubbliche europee influenzino le decisioni politiche, portando l’Europa a considerare nuove strategie. Inizia la rivolta per i miliardi a Kiev. E ora l’Europa si convince a trattare.

In Francia e Germania crolla il consenso per gli aiuti. Il 75% dei tedeschi boccia Merz, fautore della «rapina» a Mosca, scongiurata ad alto prezzo. Solo la stampa loda Bruxelles. Che forse smetterà di sabotare il dialogo. I 90 miliardi di prestito, anzi, di regalo all’Ucraina, poiché sono soldi che non rivedremo mai, rappresentano il prezzo da pagare per aver schivato la masochistica confisca degli asset russi congelati. La cupio dissolvi dell’Europa è una patologia talmente avanzata, da richiedere cure costosissime: 220 euro a testa, compresi i 3 miliardi di euro l’anno di interessi sulle obbligazioni emesse per finanziare Kiev, che inizieranno a gravare sul bilancio dell’Unione dal 2028. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Inizia la rivolta per i miliardi a Kiev. E ora l’Europa si convince a trattare

Leggi anche: Ucraina e corruzione: Zelensky non convince più la sua gente, lo salvano (per ora) l’Europa e la guerra

Leggi anche: Il lungo inverno ucraino. Kiev teme l’offensiva russa. A Miami si torna a trattare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inizia la rivolta per i miliardi a Kiev. E ora l’Europa si convince a trattare.

Scope Ratings, a Kiev servono 43 miliardi all'anno fino 2027 (2) - Kiev ha chiesto al Fondo monetario il 9 settembre un nuovo programma ed è in corso l'analisi del budget e del fabbisogno del Paese atteso tra poche settimane. ansa.it

Qualche scatto del tour siciliano de “La rivolta dei giocattoli”. Domani si inizia il tour dei Monti Lepini, 17 dicembre a Priverno, 18 e 19 dicembre a Sezze con @matutateatro - facebook.com facebook

Dopo aver dato inizio a una rivolta di schiavi nel 73 a.C., questo guerriero trace finì per essere circondato in Calabria da Crasso, perdendo la vita nella battaglia che pose fine alla rivolta. x.com