Inghilterra capra fugge e semina il panico | ecco come viene catturata dalla polizia
Una capra è fuggita nel sud-ovest dell’Inghilterra e ha seminato il panico nei pressi di Upper Seagry, vicino a Chippenham, inseguendo anche dei residenti. Le immagini diffuse dalla polizia del Wiltshire mostrano gli agenti che bloccano l’animale con gli scudi dopo che la capra aveva cercato di mangiare il retro del loro veicolo. Gli agenti di polizia hanno quindi usato un lazo per catturarla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
