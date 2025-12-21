Infortunio Rugani | lesione di medio grado! Quanto starà fuori e quali partite salterà il difensore della Juventus Ultimissime
di Marco Baridon Infortunio Rugani: lesione di medio grado per il difensore della Juventus. Quanto rimane fuori e quali partite salta il bianconero. La gioia per la vittoria fondamentale ottenuta ieri sera contro la Roma lascia spazio a una nota stonata in casa Juventus. Il day-after del big match dell’Allianz Stadium porta con sé una brutta notizia dall’infermeria, che rischia di complicare i piani di gestione della rosa per le prossime settimane. Daniele Rugani si è fermato a causa di un infortunio muscolare accusato proprio durante la sfida contro i giallorossi. Il bollettino medico: lesione al gemello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lesione di medio grado per Rugani: tra 10 giorni verrà rivalutato. Nessuna lesione per Conceicao e McKennie - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di alcuni giocatori bianconeri: "Daniele Rugani, a seguito ... tuttojuve.com
Juventus, si ferma ancora Rugani. Escluse lesioni per Conceição e McKennie - La Juventus perde ancora Rugani, per una lesione muscolare che lo terrà fuori almeno sei settimane. gianlucadimarzio.com
Juventus, lesione per Rugani: il comunicato - C’è lesione per il difensore che sarà costretto a saltare le prossime partite. gianlucadimarzio.com
Bremer si ferma a terra: il difensore brasiliano, al rientro da titolare, viene sostituito da Luciano Spalletti. Al suo posto Daniele Rugani, anche lui al ritorno in campo dopo l'infortunio - facebook.com facebook
