Infortunati Juve | McKennie Conceicao e anche Rugani I bianconeri perdono un giocatore per reparto dopo la sfida contro la Roma! Ecco quali sono le loro condizioni
Infortunati Juve: McKennie, Conceicao e anche Rugani! In tre ko dopo la sfida della sedicesima giornata contro la Roma. Queste le condizioni Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Daniele Rugani, Weston McKennie e Francisco Conceição, tutti sottoposti ad accertamenti strumentali presso il J Medical dopo il match di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Aggiornamenti sugli infortunati post Juve-Roma Brutte notizie su Rugani: il difensore, che era già affaticato, ha accusato un problema fisico nel match di ieri sera. Gli esami a cui si è sottoposto stamane hanno evidenziato una lesione di medio grado al g
