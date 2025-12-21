Infortunati Juve | lesione di medio grado per Rugani! Escluse lesioni per Conceicao e McKennie il comunicato ufficiale con le loro condizioni
Infortunati Juve: si fermano Rugani, McKennie e Conceicao. Le loro condizioni ufficiali dopo il match contro la Roma. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le condizioni di Rugani, McKennie e Conceicao, sottoposti ad esami al J Medical dopo il match contro la Roma. Ecco le loro condizioni. COMUNICATO – Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
