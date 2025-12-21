Influenza scatta l' allarme per Natale | Baci abbracci e regali ci sarà un milione di contagi Quando è previsto il picco
L'influenza stagionale torna a preoccupare, specialmente in vista delle festività natalizie. Con eventi e incontri sociali frequenti, aumenta il rischio di contagio. È importante adottare precauzioni per tutelare la salute di tutti. Quando è previsto il picco e quali sono le principali misure di prevenzione?
Come ogni inverno è arrivata l'influenza, e tra cene aziendali di Natale, aperitivi con gli amici e momenti di socialità, il contagio è dietro l'angolo. Quest'anno. 🔗 Leggi su Leggo.it
