L'influenza stagionale torna a preoccupare, specialmente in vista delle festività natalizie. Con eventi e incontri sociali frequenti, aumenta il rischio di contagio. È importante adottare precauzioni per tutelare la salute di tutti. Quando è previsto il picco e quali sono le principali misure di prevenzione?

Come ogni inverno è arrivata l'influenza, e tra cene aziendali di Natale, aperitivi con gli amici e momenti di socialità, il contagio è dietro l'angolo. Quest'anno. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Influenza, scatta l'allarme per Natale: «Baci, abbracci e regali, ci sarà un milione di contagi». Quando è previsto il picco

Influenza, l'allarme di Pregliasco: "A Natale oltre un milione casi, picco dopo le feste" - "Negli ultimi 7 giorni monitorati abbiamo avuto più di 800 mila casi" di infezioni respiratorie acute e la curva continuerà a salire. msn.com