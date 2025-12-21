L’attuale stagione influenzale è caratterizzata dalla diffusione della variante K del virus A(H3N2), che si presenta più contagiosa e anticipa l’arrivo dell’ondata stagionale. Tuttavia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, al momento non si registrano un aumento delle forme più gravi di malattia. Influenza, domina la variante K: casi in aumento ma senza forme più gravi.

Il nuovo ceppo A(H3N2) dell’influenza è più contagioso e anticipa l’ondata influenzale, ma l’Iss rassicura: al momento non cresce la severità clinica. L’ondata influenzale di questa stagione sta mostrando un’intensità più marcata e anticipata rispetto agli anni precedenti. A trainarla è soprattutto la variante K del virus influenzale A(H3N2), ormai diventata dominante sul territorio nazionale . 🔗 Leggi su 2anews.it

