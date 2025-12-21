Influenza 2025 l’Italia a letto con la variante K | i sintomi per riconoscerla Pregliasco | Il picco dopo le feste

Roma, 21 dicembre 2025 – Gli italiani sono a letto con l’influenza e la temutissima variante K o 'super flu',  come è stata rinominata nelle aree dove si sta facendo sentire di più come il Regno Unito, che sta vivendo una stagione molto pesante e una significativa pressione sui sistemi sanitari. Per gli esperti è proprio questo virus - AH3N2 J.2.4.1, alias sottoclade K - che sta contribuendo particolarmente all'aumento dell'attività influenzale stagionale osservato negli ultimi mesi a livello globale, caratterizzato quest'anno da una crescita della percentuale di virus influenzali stagionali A H3N2 rilevati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

