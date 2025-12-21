Incidenti Askatasuna Mastella | Sinistra eviti connivenze altrimenti sarà sempre minoritaria e invisa al cruciale partito dei nonni
Tempo di lettura: < 1 minuto “La guerriglia urbana di Torino, legata agli antagonisti del centro sociale Askatasuna, è stata vergognosa. Ogni causa diventa sbagliata ed esecrabile quanto è contaminata dalla violenza e dei danneggiamenti. A sinistra ho visto indulgenze, quando non proprio connivenze: così resterà sempre minoritaria e diventerà invisa al ceto più attempato. Chi ha costruito il Paese, ritiene sacra l’etica del sacrificio e della buona educazione non può tollerare giustificazionismi rispetto a chi sfascia tutto e manda in ospedale gli agenti delle forze dell’ordine “, lo scrive il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
