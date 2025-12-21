Tempo di lettura: < 1 minuto “La guerriglia urbana di Torino, legata agli antagonisti del centro sociale Askatasuna, è stata vergognosa. Ogni causa diventa sbagliata ed esecrabile quanto è contaminata dalla violenza e dei danneggiamenti. A sinistra ho visto indulgenze, quando non proprio connivenze: così resterà sempre minoritaria e diventerà invisa al ceto più attempato. Chi ha costruito il Paese, ritiene sacra l’etica del sacrificio e della buona educazione non può tollerare giustificazionismi rispetto a chi sfascia tutto e manda in ospedale gli agenti delle forze dell’ordine “, lo scrive il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidenti Askatasuna, Mastella: “Sinistra eviti connivenze, altrimenti sarà sempre minoritaria e invisa al cruciale partito dei nonni “

Leggi anche: 2 ottobre: Festa dei Nonni 2025. Storia, dati e il ruolo cruciale nella famiglia italiana

Leggi anche: La Festa dei Nonni, l'assessore Lacoppola al Nido Libertà: "Sempre più presidi educativi per i bimbi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Askatasuna, il giorno dopo. Sedici feriti e tante polemiche. Gli attivisti rilanciano la battaglia - Tantissime reazioni a quanto accaduto sabato pomeriggio, a due giorni dallo sgombero dello stabile di corso Regina Margherita ... rainews.it