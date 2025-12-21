Incidente tra due moto sul Lungomare Colombo | 4 feriti

Nella notte di ieri, lungo via Lungomare Colombo a Salerno, si è verificato un incidente tra due moto, che ha causato il ferimento di quattro persone. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire eventuali responsabilità.

Paura, la scorsa notte, lungo via Lungomare Colombo a Salerno, dove due moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118 che le hanno condotte al pronto soccorso del “Ruggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra due moto sul Lungomare Colombo: 4 feriti Leggi anche: Incidente sul lungomare, cinque giovani feriti Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo durante una gara di velocità tra due auto: Beatrice Bellucci muore a 20 anni, tre i feriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente tra due moto sul Lungomare Colombo: 4 feriti; Incidente a Mercatello, tra auto e moto: centauro in ospedale; Incidente sulla SS18, auto sbanda e si ribalta: donna in ospedale. Incidente a Nicotera Marina: scontro tra auto e moto, feriti due motociclisti - Nella serata del 3 novembre un incidente stradale è avvenuto a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia. it.blastingnews.com Auto contro moto sul lungomare, un ferito - Una persona è rimasta ferita questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato sul lungomare nel quartiere marinaro di Catanzaro. catanzaroinforma.it Chiusa la Riviera di Chiaia per incidente, scontro auto-moto: caos traffico a Napoli e bus fermi - Scontro tra un'auto e una moto sulla Riviera di Chiaia, strada chiusa e caos traffico nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre nella zona del Lungomare di Napoli. fanpage.it Taranto: moto contro suv, muore Davide Adamo, 40 anni Tragico incidente stradale a Taranto. Nello scontro tra uno scooter e un suv ha perso la vita Davide Adamo, 40 anni. Era in sella alla moto che, per cause da accertare, è finita contro il fuoristrada. Lo sch - facebook.com facebook Incidente in moto: uomo trasferito in ospedale con Pegaso - Il Giunco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.