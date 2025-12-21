Incidente sulla strada provinciale morto il marito | la moglie in gravi condizioni
Ancora morti sulle strade. A perdere la vita stavolta un uomo di Barcellona Pozzo di Gotto, il 39enne Giuseppe Caruso, che con la moglie è rimasto vittima di un incidente mentre i due erano in moto. La donna in condizioni molto gravi è stata trasferita in elisoccorso a Messina mentre lui è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
