Incidente stradale mortale giovanissimi a bordo | è tragedia L’auto si è disintegrata

Un altro grave incidente stradale ha spezzato una vita nella notte, lasciando dietro di sé una scia di dolore e interrogativi ancora senza risposta. Una vettura con a bordo quattro giovanissimi è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro un ostacolo fisso con un impatto devastante. L’urto non ha lasciato scampo a uno dei passeggeri, morto sul colpo, mentre gli altri occupanti dell’auto sono rimasti feriti. >> Clamoroso Garlasco, Alberto Stasi è una furia: la decisione choc. Cosa succede ora L’allarme è scattato attorno alle 22.30, quando le richieste di aiuto hanno raggiunto i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

