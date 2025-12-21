Incerottata sì ma che brutta Regia a Pescara

Nella sfida tra Pescara e Reggiana, il risultato finale ha visto i padroni di casa prevalere con un punteggio di 2-1. La partita è stata caratterizzata da diverse sostituzioni e un andamento equilibrato, anche se il punteggio finale può sembrare ingiusto rispetto all’andamento complessivo. Incerottata sì, ma che brutta Regia a Pescara.

