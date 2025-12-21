Incerottata sì ma che brutta Regia a Pescara
Nella sfida tra Pescara e Reggiana, il risultato finale ha visto i padroni di casa prevalere con un punteggio di 2-1. La partita è stata caratterizzata da diverse sostituzioni e un andamento equilibrato, anche se il punteggio finale può sembrare ingiusto rispetto all’andamento complessivo. Incerottata sì, ma che brutta Regia a Pescara.
PESCARA 2 REGGIANA 1 PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Corazza, Olzer (28’st Dagasso), Squizzato (32’st Caligara), Valzania, Letizia (38’st Sgarbi); Di Nardo, Tonin. A disp.: Saio, Brandes, Meazzi, Cangiano, Okwonkwo, Graziani, Vinciguerra, Berardi, Corbo. All.: Testini (Gorgone squalificato) REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Rozzio, Quaranta; Rover (32’st Sampirisi), Vallarelli (17’st Tavsan), Reinhart, Bertagnoli (32’st Mendicino), Bozzolan (37’st Lambourde); Portanova, Novakovich. A disp.: Seculin, Saro, Stulac, Basili, Lepri, Tripaldelli, Bonetti, Cavaliere. All.: Dionigi Arbitro: Feliciani di Teramo (Politi di Lecce e Cortese di Palermo; IV ufficiale Pezzopane di L’Aquila; Var Monaldi di Macerata, Avar Marinelli di Livio) Reti: Corazza al 12’pt, Rover al 15’pt, Olzer al 16’st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
