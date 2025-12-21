Incendio in abitazione più squadre dei vigili del Fuoco in soccorso

Questa mattina si è verificato un incendio in un appartamento a Vale degli Angeli. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del Fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. L'intervento è ancora in corso e si stanno valutando le eventuali conseguenze.

E' in corso l'intervento di soccorso dells squadre dei vigili del Fuoco che questa mattina hanno raggiunto la parte di Vale degli Angeli per un incendio di appartamento. Mllte difficoltà per i mezzi di raggiungere l'area interessata visto che la zona è un labirinto dove il transito di vetture più.

