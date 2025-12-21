Incendio accanto ai binari a Pieve Ligure | mobilitazione di soccorsi

Un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione nei pressi della stazione di Pontetto. L’edificio si trova nel territorio comunale di Pieve Ligure, si tratta della prima casa del paese, al confine con il Comune di Bogliasco il cui sindaco Luca Pastorino era presente per monitorare le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incendio accanto ai binari a Pieve Ligure: mobilitazione di soccorsi Leggi anche: Il cadavere di Davide Viola accanto ai binari. Incidente o omicidio? Mistero alla stazione di Viareggio Leggi anche: Pieve Emanuele, un botto poi divampa un incendio: pizzeria distrutta dalle fiamme Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fiamme in una palazzina accanto ai binari a Bogliasco, brucia il sottotetto - Paura nel pomeriggio di domenica quando un incendio è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, dal sottotetto di una delle palazzine che si affacciano sui binari della stazione ferroviaria ... primocanale.it

Incendio a Pontetto, brucia il tetto dell’ex casa cantoniera: le fiamme a due passi dai binari - La circolazione ferroviaria è stata sospesa durante l'incendio e le operazioni di spegnimento, a dare l'allarme una donna che ha visto uscire fumo da sopra ... genova24.it

BARI | Principio di incendio in una traversa di viale Papa Giovanni XXIII in un locale in ristrutturazione. Probabile cortocircuito. A dare l’allarme i dipendenti del centro estetico accanto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. - facebook.com facebook

