In Ancona, la polizia ha arrestato tre persone legate a una banda di ladri responsabile di diversi furti in abitazioni della zona. Gli investigatori sono riusciti a smantellare il gruppo dopo aver individuato il loro rifugio, dove rientravano dopo aver commesso i colpi. Incastrata la banda dei furti in casa: arrestati nel rifugio, rientravano dopo gli ennesimi colpi.

Ancona, 21 dicembre 2025 – Tre arresti per sgominare una banda di ladri che ha messo a segno numerosi colpi in provincia. Tutto è scattato dopo una serie di denunce negli ultimi giorni tra la Valmusone e della Vallesina. I carabinieri si sono messi in moto subito intercettando tre persone, non conosciute in zona, sottoponendoli a un monitoraggio discreto per documentarne gli spostamenti. Erano arrivate all’Arma diverse segnalazioni. I tre, già noti alle forze dell’ordine, a bordo di un’auto a noleggio, per tutto il pomeriggio di venerdì si sono spostati sul territorio facendo varie tappe tra Castelbellino, Cupramontana e Chiaravalle, per poi far rientro solo in tarda serata a Castelfidardo, in una struttura ricettiva del luogo dove erano alloggiati da giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

