La direzione strategica dell’Asp ha ultimato l’approvazione della mappatura degli incarichi dirigenziali di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici dell’azienda. L'ultimo conferimento degli incarichi risaliva al 2007, quando le ex aziende Ausl, San Giovanni di Dio e ospedale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incarichi dirigenziali, l'Asp approva la nuova mappatura

Leggi anche: Incarichi dirigenziali, Nappi (Lega): nomine viziate da irregolarità, Regione rinnovi la procedura

Leggi anche: Incarichi dirigenziali Regionali, Tommasetti (Lega): “II Tribunale di Napoli smentisce le scelte di De Luca”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Medici “comandati” in ufficio, la Regione pronta a rimandarli in corsia: tra loro un'agrigentina.

Incarichi dirigenziali, l'Asp approva la nuova mappatura - La direzione strategica dell’Asp ha ultimato l’approvazione della mappatura degli incarichi dirigenziali di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici dell’azienda. agrigentonotizie.it

Asp di Agrigento, dopo quasi 20 anni arriva la mappatura degli incarichi dirigenziali - Il provvedimento odierno da parte della direzione strategica interessa circa quattrocento dirigenti dell'Asp di Agrigento ... insanitas.it