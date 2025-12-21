Incarichi dirigenziali l' Asp approva la nuova mappatura
La direzione strategica dell’Asp ha ultimato l’approvazione della mappatura degli incarichi dirigenziali di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici dell’azienda. L'ultimo conferimento degli incarichi risaliva al 2007, quando le ex aziende Ausl, San Giovanni di Dio e ospedale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
