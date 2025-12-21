Inaugurato il primo lotto della variante di Grassina finisce un' attesa lunga sessant' anni VIDEO
La Variante di Grassina è realtà. È stato inaugurato stamani il primo lotto della Variante alla SR 222-Via Chiantigiana, tra Ponte a Niccheri e la località Ghiacciaia, nel comune di Bagno a Ripoli. Un'opera strategica e attesa da decenni, l’infrastruttura segna una svolta per la viabilità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto
Leggi anche: Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni
Dopo decenni d’attesa la Variante di Grassina diventa realtà: domenica inaugurazione del 1° lotto; Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto; La Variante di Grassina: domenica inaugurazione del primo lotto; Variante di Grassina, ci siamo: inaugurazione del primo lotto.
Inaugurata la variante di Grassina. Era attesa da 60 anni - Taglio del nastro e prima passeggiata collettiva sul nuovo tratto che collega Ponte a Niccheri a Ghiacciaia, bypassando l'abitato (e trafficato) centro abitato della frazione di Bagno a Ripoli ... msn.com
Inaugurata la Variante di Grassina: "Un passo decisivo per la Toscana" - È stato inaugurato stamani il primo lotto della Variante alla SR 222- gonews.it
Taglio del nastro per la Variante di Grassina: inaugurato il 1° lotto tra Ponte a Niccheri e Ghiacciaia - La Variante di Grassina è realtà: è stato inaugurato stamani il primo lotto della Variante alla SR 222- 055firenze.it
Teleregione Live. . INAUGURATO A CAPO TESTA IL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER LA FAUNA SELVATICA L’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, a Santa Teresa Gallura, si è dotata di un centro di primo soccorso per la fauna selvatica. - facebook.com facebook
Bari, all'istituto Tumori inaugurato nuovo reparto di Urologia: primo intervento con il robot Da Vinci x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.