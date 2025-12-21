Inaugurato e aperto il sottopasso | ora la stazione è più vicina |

Il sottopassaggio di piazzale Orsi è finalmente aperto. Da venerdì mattina i cittadini possono utilizzare il nuovo collegamento ciclopedonale che unisce corso Rosmini alla stazione ferroviaria di Rovereto, completando un’opera strategica per la mobilità urbana. Contestualmente è entrato in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

