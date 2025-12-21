Bagno a Ripoli (Firenze), 21 dicembre 2025 – La Variante di Grassina è realtà. È stato inaugurato il primo lotto di un’opera infrastrutturale di cui si parla da 60 anni. Da lunedì 22 dicembre alle 6,30 sarà possibile attraversarla anche in auto, coi camion, in moto, attraversando il tratto sopraelevato che dalla nuova rotonda di Ponte a Niccheri porta fino alle Ghiacciaie, scavalcando così l’abitato e la trafficata strettoia di Grassina. Bagno a Ripoli, taglio del nastro per la Variante di Grassina Questa mattina, dopo il taglio del nastro, il nuovo tratto è diventato accessibile, ma solo a piedi, in bici o in monopattino: un dono di Natale per i cittadini che da decenni aspettano la Variante alla Chiantigiana e che sono arrivati in massa per assistere allo storico evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la Variante di Grassina. Era attesa da 60 anni

Leggi anche: Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni

Leggi anche: Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dopo decenni d’attesa la Variante di Grassina diventa realtà: domenica inaugurazione del 1° lotto; Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto; Foto-story Variante di Grassina, domani l’inaugurazione; Finisce l’era delle battute, inizia ufficialmente l’epoca della Variante di Grassina: si inaugura (il lotto 1), ecco quando!.

Inaugurata la Variante di Grassina. Era attesa da 60 anni - Taglio del nastro e prima passeggiata collettiva sul nuovo tratto che collega Ponte a Niccheri a Ghiacciaia, bypassando l'abitato (e trafficato) centro abitato della frazione di Bagno a Ripoli ... msn.com