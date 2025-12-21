Mombaroccio ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito Civile, riconoscimento assegnato dal Presidente della Repubblica. Questo onore celebra l’impegno della comunità e del convento del Beato Sante nel soccorrere persone in difficoltà, tra cui ebrei in fuga dalla Shoah. In seimila salvati dalla furia nazista. Medaglia d’oro a Mombaroccio.

Mombaroccio ha ottenuto la ‘ Medaglia d’Oro al Merito civile ’. L’importante riconoscimento conferito con decreto del Presidente della Repubblica per premiare persone, enti e corpi che si sono prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o nel soccorrere chi si è trovato in stato di bisogno, è stato assegnato alla cittadinanza del Comune dell’entroterra marchigiano e al convento del Beato Sante perché seppe aprire le porte a persone in difficoltà ed ebrei in fuga dalla Shoah. "Durante il Secondo conflitto mondiale, il comune di Mombaroccio, nel cui territorio ebbe inizio lo sfondamento della Linea Gotica, fu centro di resistenza partigiana e bersaglio di un terribile bombardamento – è scritto nel decreto del Presidente della Repubblica che ha stabilito l’assegnazione della Medaglia d’oro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In seimila salvati dalla furia nazista. Medaglia d’oro a Mombaroccio

Leggi anche: Wiggins: "A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla medaglia d'oro"

Leggi anche: La furia nazista insanguinò il 1944. Obbedire agli ordini fu un crimine

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In seimila salvati dalla furia nazista. Medaglia d’oro a Mombaroccio.

In seimila salvati dalla furia nazista. Medaglia d’oro a Mombaroccio - L’importante riconoscimento conferito con decreto del Presidente della Repubblica per premiare persone, enti e corpi che si sono prodiga ... msn.com