In piedi Robur! Tre punti per ripartire Bellazzini | Superiamo il momento

In campo, ogni partita offre tre punti, ma alcune hanno un valore particolare. Trestina-Siena rappresenta una di queste occasioni, dove il risultato può fare la differenza nel cammino stagionale. In piedi Robur! Tre punti per ripartire. Bellazzini:

Tutte le partite mettono in palio 3 punti in palio. Ma ce ne sono alcune in cui valgono doppio. Trestina-Siena è una di quelle. "E’ così – dice l’allenatore bianconero, Bellazzini (nella foto) –: abbiamo la possibilità di tamponare l’emorragia di risultati, prima di staccare un po’ e rigenerarci per riprendere il cammino con serenità". Mister, ci descrive il momento della squadra? "Le prestazioni con Montevarchi e Camaiore sono state meno brillanti rispetto alle precedenti, anche in relazione al valore dell’avversario. Al Brilli Peri non abbiamo subìto un tiro in porta, ma non abbiamo neanche creato tanto, sarebbe potuta finire in pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

