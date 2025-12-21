In piedi Robur! Tre punti per ripartire Bellazzini | Superiamo il momento
In campo, ogni partita offre tre punti, ma alcune hanno un valore particolare. Trestina-Siena rappresenta una di queste occasioni, dove il risultato può fare la differenza nel cammino stagionale. In piedi Robur! Tre punti per ripartire. Bellazzini:
Tutte le partite mettono in palio 3 punti in palio. Ma ce ne sono alcune in cui valgono doppio. Trestina-Siena è una di quelle. "E’ così – dice l’allenatore bianconero, Bellazzini (nella foto) –: abbiamo la possibilità di tamponare l’emorragia di risultati, prima di staccare un po’ e rigenerarci per riprendere il cammino con serenità". Mister, ci descrive il momento della squadra? "Le prestazioni con Montevarchi e Camaiore sono state meno brillanti rispetto alle precedenti, anche in relazione al valore dell’avversario. Al Brilli Peri non abbiamo subìto un tiro in porta, ma non abbiamo neanche creato tanto, sarebbe potuta finire in pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Robur: ora Bellazzini suona la carica!: "Vogliamo la prestazione e i tre punti"
Leggi anche: Nocentini: "Bellazzini predestinato!. La Robur può insidiare il Grosseto"
In piedi Robur! Tre punti per ripartire. Bellazzini: "Superiamo il momento" - "E’ così – dice l’allenatore bianconero, Bellazzini (nella foto) –: ... sport.quotidiano.net
Robur: ora Bellazzini suona la carica!: "Vogliamo la prestazione e i tre punti" - "Ovviamente sentire pareri negativi non aiuta, soprattutto essendo una squadra giovane. lanazione.it
Robur sfida il Trestina: Magrini punta sui giovani per i play off - Per la Robur è arrivato il momento di tornare in campo: oggi pomeriggio i bianconeri busseranno alla porta del Trestina, con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi in ottica play off. lanazione.it
Sprofondo bianconero: il Siena perde per 3-0 in casa contro il neopromosso Camaiore, non vince per l’ottava giornata di fila e si ritrova a soli quattro punti dalla zona playout. La Robur viene punita dalla rete di Raineri nel primo tempo e dalla doppietta di Mag - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.