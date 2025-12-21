Nel corso della discussione sulla legge di Bilancio, il Governo ha presentato un nuovo emendamento in Commissione Bilancio del Senato, con implicazioni significative per il settore previdenziale. Questo intervento potrebbe influire sulla possibilità di andare in pensione prima attraverso l’integrativa. In pensione prima con l’integrativa, salta l’emendamento nella Manovra.

Nel percorso di definizione della legge di Bilancio, il Governo ha depositato in Commissione Bilancio del Senato un nuovo emendamento che introduce modifiche rilevanti sul fronte previdenziale. Tra le misure più significative c’è lo stop alla possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata cumulando i trattamenti della previdenza complementare. Una scelta che incide direttamente sulle strategie di uscita dal lavoro previste per i prossimi anni e che consente allo Stato di ottenere risparmi crescenti sulla spesa pensionistica. L’intervento rientra in un pacchetto più ampio di correzioni alla manovra, messo a punto dopo il ritiro di una prima proposta che aveva incontrato forti resistenze politiche, in particolare sul tema delle penalizzazioni per l’anticipo pensionistico e sulle finestre di accesso alla pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In pensione prima con l’integrativa, salta l’emendamento nella Manovra

Leggi anche: Manovra, il maxi-emendamento arriva in Commissione: aiuti a imprese e tfr, salta l'anticipo sulla pensione di vecchiaia

Leggi anche: Manovra in commissione Bilancio, salta l’anticipo della pensione con i fondi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La prima misura cancellata è l’allungamento della «finestra» (fino a sei mesi) per la chi va in pensione anticipata e la stretta sul riscatto della laurea breve - facebook.com facebook

C’è un nuovo sport nazionale, praticato con grande dedizione dal governo Meloni: andare in pensione senza pensione. Tecnicamente, per confondere bene, lo chiamano “allargamento delle finestre mobili”, politicamente è un trucco da prestigiatore di terz’ord x.com