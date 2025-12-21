Era destinatario di un provvedimento restrittivo con obbligo di associazione all'istituto minorile carcerario, ma sarebbe risultato latitante da qualche giorno, dopo essersi allontanato dalla struttura a cui era assegnato con obbligo di permanenza. Un minore è stato rintracciato e identificato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Baritoday.it - In fuga dal carcere minorile, latitante scoperto nelle campagne di Japigia

