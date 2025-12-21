In fuga dal carcere minorile latitante scoperto nelle campagne di Japigia
Era destinatario di un provvedimento restrittivo con obbligo di associazione all'istituto minorile carcerario, ma sarebbe risultato latitante da qualche giorno, dopo essersi allontanato dalla struttura a cui era assegnato con obbligo di permanenza. Un minore è stato rintracciato e identificato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
