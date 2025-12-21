In Cina i treni passeranno sott’acqua | ecco il Bohai Strait Tunnel che fa invidia al mondo

In Cina, un innovativo progetto di ingegneria sta per cambiare il modo di concepire i collegamenti sotterranei. Il Bohai Strait Tunnel, che attraverserà lo Stretto di Bohai, rappresenta un esempio di avanzamento tecnologico e di sfida alle convenzioni. Con questa realizzazione, Pechino si propone di migliorare le connessioni regionali e di aprire nuove prospettive di sviluppo. Se pensate che un tunnel sia solo una galleria buia sotto una montagna, il nuovo progetto di Pechino vi farà

Se pensate che un tunnel sia solo una galleria buia sotto una montagna, il nuovo progetto di Pechino vi farà cambiare idea. La Cina ha ufficialmente dato il via libera alla costruzione del Bohai Strait Tunnel, un'opera ciclopica che punta a diventare il tunnel sottomarino più lungo del pianeta. L'obiettivo è collegare le città costiere di Dalian e Yantai, attraversando lo stretto di Bohai non sopra le onde, ma molto al di sotto del fondale marino. Si tratta di un'infrastruttura lunga complessivamente 120 chilometri, di cui ben 90 scavati direttamente sotto il letto dell'oceano. Per darvi un'idea delle proporzioni, stiamo parlando di una distanza quasi tre volte superiore a quella del famoso Tunnel della Manica che unisce Francia e Inghilterra.

