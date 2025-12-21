In 4 mila a Bergamo per la Babbo Running | Emozione indescrivibile

Bergamo. In più di 4 mila hanno partecipato alla 15ª edizione della Babbo Running: migliaia di Babbi Natale hanno invaso le vie del centro trasformandole in un fiume rosso di spirito natalizio. Fin dalla prima mattina il Village allestito a Choruslife ha accolto i partecipanti con musica e animazione e attività prima del warm up collettivo con gli istruttori dei Centri Sportivi Sportpiù. La partenza ufficiale è stata alle 10,30. L’evento, organizzato da Sport Experience Ssd ed Eventi WoW con il Patrocinio del Comune, ha confermato anche quest’anno la sua unicità. La Babbo Running ha un importante obiettivo solidale: aggiungendo 1 euro alla quota di iscrizione, i partecipanti hanno potuto sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici di Fondazione Umberto Veronesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Bergamo, domenica 21 dicembre torna la Babbo Running

Leggi anche: Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Bergamo torna la ‘Babbo Running’. La novità: partenza e arrivo a Choruslife; Babbo Running, in 5.000 a colorare le strade di Milano!; Eventi di Natale e del Solstizio d’inverno: cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia; Eventi segnalati dai Comuni.

La Babbo Running colora la città: in oltre 4mila a Bergamo - Foto - Hanno camminato 7 km, un percorso che si è sviluppato tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo a ChorusLife. ecodibergamo.it

All’Aeroporto di Milano Bergamo prende vita “Ol Casél”, il primo manufatto edilizio italiano dedicato ai servizi aeroportuali realizzato con tecnologia di stampa 3D architettonica. Un progetto simbolo di innovazione e sostenibilità, che unisce tradizione locale e t - facebook.com facebook

#GdiF #Bergamo sequestrati oltre 110 mila prodotti natalizi potenzialmente pericolosi. Segnalati 3 soggetti. #NoiconVoi x.com