imu non pagata a quali sanzioni si va incontro e come rimediare subito

Il saldo dell’Imu doveva essere pagato entro la scadenza del 16 dicembre 2025. Cosa succede a chi ha dimenticato di versare l’imposta? È possibile regolarizzare la propria posizione? La risposta è positiva: è possibile saldare quanto dovuto anche se è necessario tenere in considerazione le sanzioni e gli interessi di mora, che variano a seconda della tempestività entro la quale si regolarizza la propria posizione. Tra l’altro per l’Imu e per le altre imposte il recente Decreto Sanzioni ha sostanzialmente modificato le multe che vengono irrogate ai contribuenti in ritardo con i pagamenti: entrate in vigore il 1° settembre 2024, le novità hanno effetto per le violazioni che sono state emesse dopo quella data. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

