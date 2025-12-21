Il mercato dell’auto di seconda mano non si arresta, nonostante l’impennata dei prezzi sui veicoli usati: cortocircuito nell’automotive. A dicembre 2025 sono stati raggiunti prezzi mai visti nel settore dell’auto di seconda mano, un’impennata netta nelle ultime settimane, dettata ovviamente dalla forte domanda. In un settore travolto da una crisi senza precedenti, ma che sta cercando di rimettersi in sesto, e le incertezze che regnano sovrane per il futuro della motorizzazione, la domanda di veicoli usati cresce. Acquisto di un’automobile – cityrumors.it Le vendite di auto nuove, dopo la leggera crescita registrata a inizio anno, ha subito ancora un nuovo arresto nell’ultimo trimestre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Impennata dei prezzi per le auto usate: cifre folli, ma il mercato della seconda mano non si arresta

Leggi anche: Auto elettriche usate? Sono l'1% del mercato di seconda mano e sono soprattutto city car

Leggi anche: Il mondo degli smartphone si prepara ad una nuova impennata dei prezzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gli utili trimestrali e i ricavi di CarMax diminuiscono a causa dell'indebolimento del mercato delle auto usate; Metano auto 2025: prezzi regione per regione; Crisi batterie: nel 2026 le auto elettriche potrebbero costare di più; Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI.

Prezzi auto usate mai visti così alti eppure il mercato funziona (alla grande) - I prezzi delle auto usate raggiungono livelli record, ma nel 2025 i passaggi di proprietà crescono grazie a domanda solida e sfiducia nel nuovo ... virgilio.it