Impegno complicato per il CmC in casa con il forte Invictus

Il match tra CmC e Invictus si presenta come una sfida impegnativa, con la squadra avversaria in ottima forma e in rapida crescita. Con una serie di quattro vittorie consecutive, Invictus dimostra determinazione e qualità, rendendo il confronto particolarmente difficile per i padroni di casa. Sarà importante affrontare questa partita con concentrazione e impegno. Impegno complicato per il CmC in casa con il forte Invictus.

Impegno complicato per la Prima Squadra che andrà a bussare alla porta della calda casa della capolista Cervaro. I ragazzi di Campagna giocheranno domenica alle 14.30 su un altro dei campi in terra della ciociaria. Scontro con capolista, e fuori casa a - facebook.com facebook

