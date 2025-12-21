Impegno complicato per il CmC in casa con il forte Invictus

Il match tra CmC e Invictus si presenta come una sfida impegnativa, con la squadra avversaria in ottima forma e in rapida crescita. Con una serie di quattro vittorie consecutive, Invictus dimostra determinazione e qualità, rendendo il confronto particolarmente difficile per i padroni di casa. Sarà importante affrontare questa partita con concentrazione e impegno. Impegno complicato per il CmC in casa con il forte Invictus.

Sarà una partita molto complicata, contro una squadra giovane e tra le più in forma del momento, che viene da quattro successi consecutivi". Così Michele Bertieri (nella foto), l’allenatore del Cmc (8 punti), vede la gara di questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18.00) contro i livornesi dell’Invictus (14 punti), valida per la 14esima e penultima di andata della divisione regionale 1 di basket. "La vittoria di domenica scorsa a Castelfranco ci ha ridato energia e fiducia, in settimana ci siamo preparati bene, abbiamo bisogno dei due punti e cercheremo di prenderceli perché, se vogliamo salvarci, dobbiamo smettere di regalare punti, soprattutto in casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

