Immobiliare Homy Lab Un progetto sartoriale

Immobiliare Homy Lab è un progetto pensato su misura per le esigenze di ogni cliente. Il settore immobiliare rimane un'opportunità valida, soprattutto per chi cerca una rendita stabile. Secondo l’agente Federica Roncadori, l’esperienza maturata dal 2022 permette di offrire consulenze mirate e aggiornate. La recente apertura in Via Ulivi, insieme a Matilde Iardella, testimonia l’impegno di Homy Lab nel settore. Un investimento sicuro e competente, come dimostra la nostra storia.

Il mattone è ancora un buon investimento. Qual è la situazione immobiliare in città. Da quanto spiega l'agente Federica Roncadori di Homy Lab, che ha inaugurato la sede in Via Ulivi con Matilde Iardella, comporta dei vantaggi soprattutto se cerchiamo una rendita: "Dal 2022 lavoriamo in questo settore, prima la sede era vicino al Monoblocco. Ogni volta che vendiamo un immobile forniamo i nostri clienti di un prospetto di rendimento che prevede costi e percentuali di ricavi annui, si va dal 7 al 9%. Neanche in banca c'è un investimento tale." Pone in evidenzia un confronto fra Marina di Carrara dove ad oggi un un bilocale si acquista a 160 mila euro e puoi affittarlo intorno ai 700.

