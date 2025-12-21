Illumina la notte | il concerto gospel a Montesarchio

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il concerto gospel di Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers l’appuntamento di “Illumina la Notte” in programma a Montesarchio. L’evento si terrà venerdì 26 dicembre, alle 18.30, in piazza Umberto I e rientra nel cartellone del “Magico Natale” promosso dal Comune. “Abbiamo lavorato a un programma natalizio che tenesse insieme tradizione, partecipazione e qualità delle proposte”, spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Morena Cecere, sottolineando come il concerto gospel rappresenti “un appuntamento ormai riconosciuto dalla comunità, capace di raccontare il Natale attraverso una forma musicale che parla a tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

