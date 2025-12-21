Ilaria Salis | Un pensiero affettuoso a chi si trova in prigione E gli utenti insorgono
Ilaria Salis fa scoppiare ancora una volta una furiosa polemica sui social. Il suo ultimo post pubblicato su X per parlare del Natale e dedicare un pensiero alle persone che si trovano in carcere ha avuto un distruttivo effetto boomerang, perché gli utenti della piattaforma sono nuovamente insorti contro di lei. Forse con l'intento di fare un po' di pubblicità al suo libro " Vipera ", la Salis ha pubblicato alcuni scatti della sua opera - la copertina e una pagina - passando poi al solito attacco nei confronti dell'Ungheria. Poi l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana è passata a parlare di carcere, e ha voluto ricordare coloro che, a differenza sua, si trovano ancora dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
