Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha effettuato una visita presso lo stabilimento Avi.Coop del Gruppo Amadori, un'occasione per approfondire le attività e le innovazioni dell'impianto. L'incontro ha permesso di discutere delle sfide del settore e delle opportunità di sviluppo locale. Il vicepresidente regionale Colla alla Amadori.

Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha visitato lo stabilimento Avi.Coop del Gruppo Amadori. Colla, che ha la delega a Sviluppo economico e green economy, energia, formazione professionale, Università e ricerca, era accompagnato dai consiglieri regionali Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, Ad accoglierli Flavio Amadori, presidente di Amadori Spa, Guido Sassi, presidente Avi.Coop, il direttore Operations del Gruppo Antonio Zaritto e quello del sito santasofiese Luca Boattini. Gli ospiti hanno visitato le nuove linee produttive dello stabilimento più grande in area montana dell’Emilia Romagna, dedicate ai prodotti elaborati e impanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

