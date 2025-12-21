il vescovo per natale chiede meno turisti

Con tutto il rispetto per la veste che indossa: leggi le parole dell’arcivescovo di Firenze e ti appare Johnny Stecchino, il discorso sulla «grande piaga che diffama Palermo agli occhi del mondo», ovviamente «il traffico». Monsignor Gherardo Gambelli dice che l’enorme problema del capoluogo toscano è «l’invasione dell’over-tourism», troppi turisti sotto la cupola del Brunelleschi, e la differenza col copione di Roberto Benigni è che il sacerdote è serio, infatti non fa ridere. Mette tristezza, perla Chiesa e la china che ha preso. Venerdì, nell’incontro per gli auguri di Natale alla città e ai giornalisti, il bergogliano Gambelli ha fatto il bilancio delle cose che non vanno dalle sue parti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

