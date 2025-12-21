Il velluto per le feste natalizie quel soffice tocco a cui le royals non resistono e neanche noi
Il velluto, tessuto intramontabile, si distingue per la sua eleganza sobria e la sua versatilità. Perfetto per le occasioni festive, si adatta a capi come giacche, cappotti e abiti da sera, offrendo un tocco di raffinatezza senza eccessi. Le royals amano questo materiale, che sa unire comfort e stile. Il velluto per le feste natalizie, quel soffice tocco a cui le royals non resistono (e neanche noi).
Luminoso ed elegante, regale ma al tempo stesso versatile, il velluto in questo periodo è sempre una buona idea per una giacca, un cappotto oppure per un abito da sera. Vero trend di stagione, ecco come le reali l'hanno indossato in queste settimane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
