Il trionfo di ‘Ballando con le stelle’ Andrea Delogu | Un balsamo per le ferite

«Ballare è stato un balsamo per le ferite e non finirà qui». Con queste parole Andrea Delogu ha commentato la vittoria della ventesima edizione di Ballando con le stelle, conquistata ieri sera insieme al suo maestro Nikita Perotti. Una vittoria dopo mesi difficili Per la conduttrice, scrittrice e attrice sono stati mesi particolarmente duri, segnati dalla morte del fratello Evan Oscar Delogu. 🔗 Leggi su Feedpress.me

