IL TRIONFO DI ANDREA DELOGU | BALLANDO CON LE STELLE MI HA DATO TUTTO

Rai1: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la XX edizione di Ballando con le Stelle. L'ultimo appuntamento chiude al 31,7% di share. Le parole della vincitrice. Andrea e Nikita hanno battuto nel ring finale, con il 55% delle preferenze, la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca al terzo posto ex aequo con Fabio Fognini e Giada Lini. Al quinto posto, anche qui ex equo, invece, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla e Rosa Chemical con Erica Martinelli. Il percorso fatto a Ballando con le stelle mi ha dato tutto, mi ha dato il tempo di approcciarmi alla vita, la conoscenza di tante persone che ne valgono davvero la pena.

Andrea Delogu, il padre dedica la vittoria a Ballando con le Stelle a Evan: «La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei» - «Auguri anche a te amore mio, la tua sorellina (come la chiamavi te) ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei... msn.com

Ballando con le stelle, trionfa Delogu con Nikita Perotti. Il papà di Andrea: "Anche tuo fratello Evan lassù sorride" - Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, ha vinto la ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, 'Ballando con le stelle', su Rai1. ansa.it

Andrea Delogu vince Ballando con le Stelle 2025! Trionfo per la conduttrice e il maestro Nikita Perotti, che alzano la coppa della 20esima edizione battendo al televoto finale Francesca Fialdini con il 55% delle preferenze. "Grazie alla mia famiglia, questo trofe - facebook.com facebook

«Ballando con le stelle», il pagellone finale: il trionfo di Andrea Delogu (9), Fognini cade e si rialza (7), la rivincita di D'Urso (8) x.com

