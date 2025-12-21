IL TRIONFO DI ANDREA DELOGU | BALLANDO CON LE STELLE MI HA DATO TUTTO
Rai1: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la XX edizione di Ballando con le Stelle. L’ultimo appuntamento chiude al 31,7% di share. Le parole della vincitrice. Andrea e Nikita hanno battuto nel ring finale, con il 55% delle preferenze, la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca al terzo posto ex aequo con Fabio Fognini e Giada Lini. Al quinto posto, anche qui ex equo, invece, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla e Rosa Chemical con Erica Martinelli. Il percorso fatto a Ballando con le stelle mi ha dato tutto, mi ha dato il tempo di approcciarmi alla vita, la conoscenza di tante persone che ne valgono davvero la pena. 🔗 Leggi su Bubinoblog
