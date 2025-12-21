Questa sera si apre la Coppa d’Africa con la partita tra i Leoni dell’Atlante e le Isole Comore a Rabat. Il torneo, che si svolge ogni quattro anni, suscita grandi aspettative e pressioni sul Marocco, coinvolto in un dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche. La nazionale marocchina, che ha vinto il trofeo nel 1976, punta a un risultato importante in questa edizione. Il torneo si disputerà ogni quattro anni.

Al via la Coppa d’ Africa (che si disputerà ogni quattro anni): il Marocco è in fermento per un evento contestato dalla popolazione, che chiede di investire il denaro pubblico in settori più cruciali dello sport, ma anche molto atteso nella speranza di un trionfo della nazionale di casa, che ha alzato il trofeo solo nel 1976. Questa sera, a Rabat, i Leoni dell’Atlante saranno protagonisti della partita inaugurale con le Isole Comore allenate dall’italiano Stefano Cusin, una delle meno pronosticate tra le 24 partecipanti dell’edizione numero 35. Per tanti motivi, sportivi e non, è quindi enorme la pressione sugli uomini di Walid Regragui, capaci nel 2022 di arrivare alle semifinali dei Mondiali in Qatar e chiamati a confermarsi miglior squadra del continente come certifica anche il ranking Fifa, dove il Marocco è undicesimo davanti all’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

