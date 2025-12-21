Il terzo scontro diretto. Si rivede Bonfanti. Come cambia la mediana. Ancora fiducia a Tramoni.

Nel calcio, il terzo scontro diretto tra le squadre si avvicina, con il ritorno di Bonfanti in campo. La mediana subirà modifiche, mentre si conferma la fiducia riposta in Tramoni. Questi cambiamenti potrebbero influenzare l’andamento della partita e le prospettive delle squadre coinvolte.

Di Lorenzo Vero A metà del 1200 i pisani Ubaldo e Lamberto Visconti si insediarono sul Monte Castro, ergendo mura e torri e fondendo quello che è, ancora oggi, il quartiere centrale di Cagliari, Castello. In sardo Casteddu. E adesso, novecento anni dopo, parlando di calcio, il Pisa sfida proprio la squadra nota come Casteddu, in una partita delicatissima per la classifica. Una sconfitta, che sarebbe la quarta consecutiva, incrementerebbe ulteriormente il divario rispetto alla zona salvezza, viceversa un successo ridurrebbe lo stesso ad appena una lunghezza. In conferenza stampa venerdì Gilardino ha dichiarato che la gara non è una finale, diciamo che un eventuale ko sarebbe un colpo pesantissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

