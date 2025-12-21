Il tecnico Tomei | Siamo chiamati all’ennesimo test

Il tecnico Tomei sottolinea l'importanza della sfida odierna, definendola un ulteriore test per la squadra. Il Picchio di Tomei desidera concludere il 2025 in modo positivo, ma anche il Campobasso punta a un risultato significativo. La partita di oggi rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si presenteranno in campo con la massima determinazione. Il tecnico. Tomei:

Il Picchio di Tomei vuole chiudere il suo 2025 in bellezza, ma il Campobasso non sarà da meno. Quello che si consumerà oggi sarà un appuntamento fondamentale per entrambe le contendenti che scenderanno in campo con estrema determinazione. "Sarà l'ennesima partita durissima contro una squadra di categoria – commenta l'allenatore -, composta da giocatori che fanno questo campionato da molto tempo. Hanno valori importanti e hanno cambiato sistema di gioco. Affronteremo un avversario temibile, costruito per fare un campionato di vertice. Cristallo l'ho allenato a Monopoli, ha fisicità e gamba. Gli altri esterni possono creare problematiche.

