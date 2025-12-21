Il surreale primo minuto in Turchia | la partita inizia tutti i 22 giocatori restano immobili in campo-
Assurdo inizio di partita nella seconda divisione turca con una protesta inedita di tutti i 22 giocatori in campo. Per un minuto nessuno si è mosso. Il motivo? Stipendi non pagati da mesi e solidarietà da parte di avversari e tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I giocatori restano immobili in campo, la protesta del calcio spagnolo contro la partita a Miami
Leggi anche: Cagliari Bologna, Pisacane può sorridere! Due giocatori tornano a disposizione! Saranno in campo dal primo minuto?
Il surreale primo minuto in Turchia: la partita inizia, tutti i 22 giocatori restano immobili in campo- - Assurdo inizio di partita nella seconda divisione turca con una protesta inedita di tutti i 22 giocatori in campo ... fanpage.it
Le classi terze alla scoperta della fotografia surreale di Rodney Smith! In queste settimane le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ghirardini” di Badia Polesine hanno visitato la mostra dedicata al fotografo Rodney Smith , presso - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.