Assurdo inizio di partita nella seconda divisione turca con una protesta inedita di tutti i 22 giocatori in campo. Per un minuto nessuno si è mosso. Il motivo? Stipendi non pagati da mesi e solidarietà da parte di avversari e tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: I giocatori restano immobili in campo, la protesta del calcio spagnolo contro la partita a Miami

Leggi anche: Cagliari Bologna, Pisacane può sorridere! Due giocatori tornano a disposizione! Saranno in campo dal primo minuto?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il surreale primo minuto in Turchia: la partita inizia, tutti i 22 giocatori restano immobili in campo- - Assurdo inizio di partita nella seconda divisione turca con una protesta inedita di tutti i 22 giocatori in campo ... fanpage.it