Il sondaggio premia il governo Meloni il Pd attacca il Tg1 che ne dà notizia FdI | Critiche ridicole
“Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara che va ben oltre i numeri del Centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro economico nazionale e internazionale. E’ il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. A bocciare la manovra economica per il 2026 è solo il 41,1% del campione.”. Il 21 dicembre arriva la notizia di un sondaggio positivo sulla manovra e il Tg1 ne dà notizia, come fanno tante altre testate italiane. Ma per il Pd questa è disinformazione, forse perché premia il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
