“Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara che va ben oltre i numeri del Centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro economico nazionale e internazionale. E’ il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. A bocciare la manovra economica per il 2026 è solo il 41,1% del campione.”. Il 21 dicembre arriva la notizia di un sondaggio positivo sulla manovra e il Tg1 ne dà notizia, come fanno tante altre testate italiane. Ma per il Pd questa è disinformazione, forse perché premia il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sondaggio premia il governo Meloni, il Pd attacca il Tg1 che ne dà notizia. FdI: “Critiche ridicole”

Leggi anche: Meloni, FdI e il governo in crescita, giù Pd, Schlein e Conte: l’ultimo sondaggio del Corriere

Leggi anche: Pd ancora lontano da FdI: il sondaggio promuove Meloni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sondaggi, chi vincerebbe se ci fosse l’elezione diretta del capo del governo? Le sfide tra Meloni,…; Sondaggio, la maggioranza degli italiani approva la Legge di Bilancio del governo Meloni. Che schiaffo all'opposizione; Ucraina, il sondaggio premia Zelensky: il 61% degli elettori si fida; BIDIMEDIA (TELEGRAM) * SONDAGGIO YOUTREND: «CRESCE L'OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI, GIUDIZI NEGATIVI AL 62%.

Sondaggi: cala la fiducia in Meloni e nel governo, in crescita Conte e Schlein - Il sondaggio Youtrend per SkyTg24 non premia Meloni e il governo: dai dati emerge un calo di fiducia sia verso la premier che per l'esecutivo ... it.blastingnews.com