Il sogno di Christian 12 anni e un salto tra i campioni

Christian, 12 anni, ha già mostrato un talento promettente nel mondo dell'equitazione. Originario di San Costanzo, si sta preparando a compiere un importante passo nel suo percorso sportivo. La sua dedizione e passione lo distinguono tra i giovani atleti della regione. Il sogno di Christian, 12 anni e un salto tra i campioni.

San Costanzo (Pesaro e Urbino), 21 dicembre 2025 – E’ di San Costanzo una delle giovani promesse dell’equitazione marchigiana e nazionale. Si tratta di Christian Bettitelli, 12 anni compiuti ieri (sabato 20 dicembre), che nei giorni scorsi ha fatto accendere i riflettori su di sé alla competizione svoltasi all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano con una seconda piazza nella categoria ‘80 stile’, un terzo posto nel dressage e due percorsi netti nelle categorie L 70 e L 60. E, soprattutto, ha raggiunto un rilevante traguardo, ottenendo la patente ‘Brevetto’ che segna la ‘promozione’ dal livello ludico a quello professionistico e gli consentirà di passare da competizioni con barriere massime di 80 centimetri a quelle di 115. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di Christian, 12 anni e un salto tra i campioni Leggi anche: Il giovane sanseverese Christian Vassallo premiato alla cerimonia dei campioni Latin Dance League Leggi anche: Incidente tra Caiazzo e Alvignano, dopo Christian muore anche Francesco: aveva 17 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il sogno di Christian, 12 anni e un salto tra i campioni; Boxe, Christian Sarsilli conquista il titolo tricolore assoluto; Il Milan balla sulle punte. Idea Lucca, sogno Icardi; La Lazio insegue il sogno americano: cosa serve per entrare al Nasdaq. Carla et Jean-Marc Généreux affrontent Christian Karembeu | BOYARD LAND 2020 E06 Il sogno continua! Settima vittoria consecutiva e +4 in classifica: i ragazzi continuano a scrivere un inizio di stagione straordinario. Le parole del presidente Christian Fofi racchiudono tutto il nostro entusiasmo: “Non abbiamo fatto ancora nulla, ma ce la mett - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.