L'Europa nasce dalla volontà di unire culture diverse e promuovere la pace. Tuttavia, negli anni, questa visione si è progressivamente indebolita, lasciando spazio a sfide e incertezze. La memoria delle sofferenze passate ci invita a riflettere sul valore della nostra identità comune. Il sogno dei padri europei non vive senza tradizione.

Noi, europei senza più sogni, cosa lasciamo ai nostri figli? Noi, sopravvissuti alle macerie della guerra avevamo un sogno: l'Europa e la pace, l'Europa e la cultura che unisce nel rispetto delle differenze. Una civiltà si riconosce dei suoi simboli, e quelli di oggi, i nostri europei, si sono sbiaditi per l'uso di troppi compromessi, per troppe disattenzioni ai valori costitutivi della nostra tradizione. Il sogno europeo di un tempo lontano è diventato una realtà che sta inutilmente stretta ai giovani d'oggi. Un ragazzo che sa vivere con intelligenza i suoi anni si sente un cittadino del mondo, sa usare Internet connettendosi con i suoi coetanei di New York o di Tokyo, viaggia con disinvoltura, quasi fosse la cosa più naturale, tra l'Australia e il Sud America. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sogno dei padri europei non vive senza tradizione

Leggi anche: Padri, figli e pizze: il maestro Enzo Coccia racconta l’anima familiare della tradizione napoletana

Leggi anche: Demi Vollering prosegue la tradizione dei Paesi Bassi agli Europei. Decima Longo Borghini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

P.S. Berlusconi, 'una tv europea era un sogno anche per papà, ce l'abbiamo fatta'; Pier Silvio Berlusconi alla festa di Natale con i dipendenti Mediaset: “Anni fa mio padre parlava del suo sogno di una TV europea e mi disse che...... - Video.

Il sogno dei padri europei non vive senza tradizione - Così, per accogliere "gli altri" dimentichiamo noi stessi, per includere si esclude: si osservi cosa sta accadendo adesso, nei giorni di Natale. ilgiornale.it