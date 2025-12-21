Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato oggetto di indagini riguardanti presunti maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. Le notizie sono state riportate da diverse testate locali, tra cui il Resto del Carlino, il Corriere Romagna e Repubblica. La vicenda richiede un’attenzione equilibrata e il rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale pronunciamento delle autorità competenti.

Secondo quanto riportano alcune testate locali come il Resto del Carlino e il Corriere Romagna e Repubblica Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. I due si stanno separando. Tutto è emerso il 5 dicembre scorso quando la moglie di Missiroli si è presentata in pronto soccorso a Ravenna per lesioni a un braccio (7 giorni la prognosi) raccontando di essere caduta a terra dopo una forte spinta. Non ha mai denunciato formalmente. Ma davanti alla situazione i medici hanno attivato il codice rosso, allertando la polizia. Dopo un primo intervento la donna è stata invitata in questura e ha riportato agli inquirenti ulteriori dettagli.

