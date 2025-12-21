Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie Lui | Accuse infamanti
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. La Procura di Ravenna ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari che – secondo quanto riportato dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna – ha rigettato la richiesta considerando i fatti episodici e facendo notare come l’uomo abbia subito lasciato casa dopo la visita al pronto soccorso della moglie. La Procura intende però procedere con il ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. Missiroli, vecchia conoscenza della televisione italiana data la sua partecipazione nel reality calcistico cult “ Campioni, il sogno ” che seguiva le gesta proprio del Cervia, è un architetto libero professionista di 44 anni diventato sindaco nel 2024 con il 56,11% dei voti in una coalizione che comprendeva Pd, Avs e 5 stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”
Leggi anche: Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti”
Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; «Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia.
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it
Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, indagato con l’accusa di “maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie” - La Procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, con l'accusa di ... ravennanotizie.it
Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Il gip nega la custodia in carcere - Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, nota località turistica sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti e lesioni ... msn.com
Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie x.com
Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Il gip nega la custodia in carcere. Divenne celebre col reality "Campioni" facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.