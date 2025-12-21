Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie Lui | Accuse infamanti

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. La Procura di Ravenna ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari che – secondo quanto riportato dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna – ha rigettato la richiesta considerando i fatti episodici e facendo notare come l’uomo abbia subito lasciato casa dopo la visita al pronto soccorso della moglie. La Procura intende però procedere con il ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. Missiroli, vecchia conoscenza della televisione italiana data la sua partecipazione nel reality calcistico cult “ Campioni, il sogno ” che seguiva le gesta proprio del Cervia, è un architetto libero professionista di 44 anni diventato sindaco nel 2024 con il 56,11% dei voti in una coalizione che comprendeva Pd, Avs e 5 stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

