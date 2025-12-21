Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, 44 anni, è indagato dalla Procura di Ravenna per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in corso una separazione. I magistrati avevano chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta, ritenendo i fatti contestati di natura episodica e valutando anche il comportamento successivo dell’indagato. La Procura starebbe comunque valutando un ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. La decisione del giudice. Secondo quanto riportato da diverse testate locali, il gip del Tribunale di Ravenna ha escluso, allo stato attuale, la necessità di una misura cautelare detentiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; «Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie.
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie - Il pm ha chiesto la custodia in carcere per Mattia Missiroli, il gip ha respinto. msn.com
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti. Lui: “Accuse infamanti” - L'ex volto del reality calcistico è accusato di violenza sulla moglie. ilfattoquotidiano.it
Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie La procura aveva chiesto al Gip la custodia cautelare in carcere, ma la richiesta era stata respinta - facebook.com facebook
Mattia Missiroli, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Lui: «Accuse infamanti» x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.