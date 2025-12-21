Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti | Missiroli respinge le accuse

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è al centro di un’indagine per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, da cui si sta separando. La Procura di Ravenna aveva richiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip ha respinto la misura, motivando la decisione con il fatto che gli episodi contestati sarebbero isolati. La Procura, tuttavia, sta valutando un ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare. Le indagini sono iniziate il 5 dicembre, quando la moglie del sindaco si è recata in pronto soccorso a Ravenna per una lesione a un braccio, raccontando di essere caduta dopo una forte spinta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

