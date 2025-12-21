Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie Missiroli respinge le accuse

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato formalmente indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, con cui sta attraversando una separazione. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, ma Missiroli ha respinto le accuse. Il caso è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

